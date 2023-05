Candidato à compra da Efacec e Manuel Silva juntos na controlo da Fun

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A sociedade gestora de fundos de "private equity" Oxy Capital, uma das quatro candidatas à aquisição da Efacec e que tem, no seu portefólio, empresas como a Cabelte e o Casino de Tróia, firmou a entrada no capital da A2Brios, empresa de produção e distribuição de produtos químicos, nomeadamente detergentes e amaciadores para uso doméstico e profissional que comercializada sob a marca Fun.

A Oxy Capital e Manuel Silva, um dos atuais sócios da A2Brios, vão passar a deter o controlo conjunto da empresa trofense, que também produz e comercializa produtos de higiene pessoal sob as marcas Blowmy e Lanay.

Leia Também Três fundos e duo industrial português na corrida final à compra da Efacec

"A operação de concentração em causa consiste na aquisição pela Oxy Capital – SGOIC, S.A. ("Oxy Capital") e por Manuel Cruz Rodrigues da Silva ("Manuel Silva") do controlo conjunto da A2Brios – Produção e Comércio de Soluções Químicas, Lda. ("A2Brios"), mediante a aquisição das respectivas participações sociais representativas do capital social e direitos de voto", lê-se no aviso da Autoridade da Concorrência, publicado esta segunda-feira, 22 de maio.