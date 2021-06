Elon Musk compara compra em pânico de ‘chips’ a corrida ao papel higiénico

Leia Também Elon Musk abre a porta a fábrica da Tesla na Rússia

Para Elon Musk, neste momento o maior desafio da Tesla é a falta de ‘chips’, à semelhança daquilo que acontece com outras fabricantes automóveis. Na rede social Twitter, o dono da Tesla e da SpaceX culpa as empresas que estão a comprar mais ‘chips’ do que aqueles de que necessitam efetivamente, fazendo a comparação à corrida ao papel higiénico no início da pandemia, no ano passado."O nosso maior desafio é a cadeia de produção, especialmente os ‘chips’ microcontroller", afirmou, referindo-se aos dispositivos de circuito integrados que são usados para controlar os sistemas. "O medo de que fiquem esgotados está a fazer com que as empresas encomendem a mais - tal como as falhas de papel higiénico, mas numa escala épica".Elon Musk já tinha afirmado na ‘call’ com investidores, na apresentação de resultados trimestrais, que a falta de ‘chips’ era um "problema enorme".Esta semana, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, avançou que a escassez de ‘chips’, cujos constrangimentos começaram na primeira fase da pandemia de covid-19, poderá "durar anos".De acordo com o CEO da empresa norte-americana, citado pela Reuters, a banalização do teletrabalho e da telescola criaram "um ciclo de crescimento explosivo [na procura] de semicondutores" que colocou um grande peso nas cadeias de distribuição globais.