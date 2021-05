Bitcoin afunda 13% e já negoceia a metade do valor de há um mês

Uma "semana angustiante" para as criptomoedas. É assim que a CNN se refere à negociação das moedas digitais nas últimas sessões, que culmina com uma queda de 13% da bitcoin.

A bitcoin, que representa mais de 45% do mercado mundial das criptomoedas, negociou hoje de manhã em torno dos 33.000 dólares, já bastante longe do seu máximo histórico acima dos 64.000 dólares atingido há um mês-

O CEO da fabricante de veículos elétricos Tesla, Elon Musk, cujos tweets influenciam de forma regular o mercado das moedas digitais, sublinhou ontem o seu apoio às criptomoedas, o que deu algum fôlego à bitcoin – que subiu para 38.000 dólares – depois de uma semana tumultuosa, mas não foi suficiente para manter a moeda no verde.

Musk disse apoiar as criptomoedas na "batalha" contra a moeda fiduciária. Mas isso não tranquilizou o mercado durante muito tempo, até porque o CEO da Tesla tem revelado posições díspares.

No passado dia 12, Musk anunciou no Twitter que a Tesla deixaria de aceitar bitcoins na venda dos seus carros. Isto devido aos receios em torno do "uso em rápido crescimento de combustíveis fósseis para a mineração e transação de bitcoins".

Outras criptomoedas também perderam terreno durante este fim de semana. A ethereum recuava 20% esta manhã, a negociar em torno de 1.900 dólares. Já a dogecoin mergulhou 16% e a binance coin afundou 26%.

Os mercados das criptomoedas, recorde-se, estão abertos 24 horas por dia, sete dias por semana.

Na quarta-feira, 19 de maio, um vasto movimento de queda das criptomoedas eclipsou um bilião de dólares de valor de mercado. O movimento de selloff teve início depois de as autoridades chinesas anunciarem restrições adicionais às transações de criptomoedas no seu território.

Os reguladores norte-americanos também apontam para novas restrições, tendo o Departamento do Tesouro dito que quaisquer novas transferências de moeda digital no valor de 10.000 dólares ou mais têm de ser comunicadas ao Fisco.

Este tipo de volatilidade no setor das cripto não é novidade e o interesse neste mercado mantém-se elevado. Apesar das quedas nas últimas sessões, a bitcoin acumula um ganho de mais de 250% nos últimos 12 meses.