Musk apoia criptomoedas na "batalha" contra moeda fiduciária. Bitcoin avança

Elon Musk continua a ser um fator-chave para a cotação das criptomoedas. O fundador da Tesla manifestou este sábado, no Twitter, o apoio às criptomoedas contra as moedas fiduciárias e impulsionou a bitcoin de novo para mais de 38 mil dólares.Numa resposta a um comentário a um seu Tweet, Musk escreveu: "a verdadeira batalha é entre as moedas fiduciárias (Fiat) e as criptomoedas. Eu apoio as últimas".Musk tem influenciado de forma significativa várias criptomoedas, nomeadamente a dogecoin, que disparou após um seu comentário no Twitter.Mas o maior impacto do excêntrico milionário na bitcoin foi quando anunciou que a Tesla tinha comprado 1,5 mil milhões de dólares nesta criptomoeda, o que levou a bitcoin a máxmos históricos acima dos 65 mil dólares.Contudo, a bitcoin afundou após a Tesla ter indicado que deixaria de aceitar pagamentos nesta criptomoeda devido a preocupações ambientais com o impacto da mineração das criptomoedas.