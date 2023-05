Empresa de Ermesinde ganha contrato para vestir os pilotos da Emirates

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 2004, quando fundou a SkyPro, Jorge Pinto começou por se dedicar à concepção de calçado, mas rapidamente fez evoluir o negócio para a produção e gestão de uniformes e vestuário corporativo, incluindo companhias aéreas, "ground handling", empresas ferroviárias, cruzeiros, hotéis, casinos e retalho.

Sediada em Ermesinde, concelho de Valongo, e com escritórios em Lisboa, Dubai e Atlanta, a SkyPro serve empresas globais como a Saudi Airlines, Netjets, Royal Air Maroc, Groundforce, Polisen, HiFly, Norse, Flair e Mystic Cruises, a que soma agora a maior companhia aérea do mundo.





"A SkyPro, empresa portuguesa de gestão de uniformes, assinou esta semana o contrato para se tornar a nova fornecedora oficial dos uniformes de pilotos da companhia aérea Emirates", revela a empresa, sem referir o valor do contrato, em comunicado.





"Após um minucioso processo de avaliação de vários potenciais parceiros", a Emirates selecionou a SkyPro pela sua "abordagem inovadora na criação e gestão de uniformes", afiança a empresa nortenha.

Os principais fatores que influenciaram a seleção do fornecedor português, garante, "incluíram a qualidade das matérias-primas apresentadas, o desenvolvimento minucioso de amostras, o suporte logístico eficiente, a equipa especializada e o facto da SkyPro também estar localizada no Dubai".





De resto, a SkyPro "também se comprometeu a apoiar a Emirates na redução de sua pegada carbónica no futuro e na transição para uniformes sustentáveis".

"O desafio adicional com o projeto da Emirates foi simplificar a gestão de uniformes para economizar tempo e dinheiro, e ao mesmo tempo garantir que as peças atendessem aos elevados padrões de qualidade do cliente", acrescenta Jorge Pinto.

"Estamos muito felizes que a SkyPro tenha conseguido satisfazer as necessidades colocadas pela Emirates", remata o fundador e CEO da SkyPro.