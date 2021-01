Depois de OPA falhada, Sonae Indústria aumenta capital com preço 14% superior à atual cotação

A Sonae Indústria vai avançar com um aumento de capital de 55 milhões de euros que surge apenas três meses depois da companhia ter sido alvo de uma oferta pública de aquisição (OPA) por parte do seu maior acionista.

A OPA falhou o objetivo, com a Efanor ("holding" da família Azevedo) a ficar com menos de 90% do capital da Sonae Indústria, que assim permaneceu em bolsa.

Leia Também Família Azevedo falha controlo absoluto da Indústria e Capital

Agora a Sonae Indústria vai avançar com um aumento de capital, que tem a particularidade de ter exatamente o mesmo preço da OPA: 1,14 euros por ação.

Leia Também CMVM esclarece sobre ofertas de compra lançadas pela Efanor

Os acionistas que não venderam na OPA são agora obrigados a pagar 1,14 euros por cada nova ação que será emitida, caso queiram manter a posição na companhia. Acresce que o aumento de capital implica uma forte diluição, já que o valor da operação é superior à atual capitalização bolsista (43,1 milhões de euros).

Habitualmente os aumentos de capital são efetuados a um preço inferior à cotação, para tornar a operação atrativa para os investidores. Mas este aumento de capital avança com um preço que traduz um prémio face à atual cotação. As ações estão a cair 0,21% para 0,95 euros e hoje já negociaram a 1 euro.

Leia Também Família Azevedo lança OPA sobre Sonae Indústria e Sonae Capital

No aumento de capital vão ser distribuídos direitos de subscrição aos acionistas (1 por cada ação), mas tendo em conta a atual cotação, estes títulos têm um valor virtual negativo, ou seja, não têm qualquer valor.





Após a OPA que foi concluída em finais de outubro, a Efanor passou a controlar 86,223% da Sonae Indústria, o que compara com os 74,171% que detinha antes da OPA. O preço da OPA lançada em julho representava na altura um prémio de 72,7% face à cotação da Sonae Indústria no final da sessão de 31 de julho.





Leia Também Universo Sonae vai ficar mais reduzido em bolsa

No comunicado com o anúncio da operação, colocado ontem na CMVM, a Sonae Indústria refere que o aumento de capital tem em "consideração as necessidades de reforço dos capitais próprios da sociedade e o intuito de melhorar a sua estrutura de capitais e de reduzir o custo global da sua dívida, de forma a dotar a sociedade de meios adequados ao cumprimento do seu plano estratégico".





Se o aumento de capital de 48.246.971 novas ações for todo subscrito (algo que não é necessário para a operação avançar), a Sonae Indústria encaixa 55 milhões de euros e passará a ter um capital 308,3 milhões de euros.