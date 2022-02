Família Nunes na base do polvo à lagareiro servido na Expo Dubai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em agosto de 2006, no dia do seu 50.º aniversário, depois de mais de 20 anos como engenheiro e, mais tarde, responsável comercial no grupo Amorim, Bernardo Nunes passava a pedalar a sua própria bicicleta empresarial, tendo fundado a 3D Cork, empresa que se dedica à produção de componentes de cortiça para casa, calçado e desportos de inverno.

"Empregamos 36 pessoas e fechamos 2021 com um volume de negócios superior a três milhões de euros, contra 2,5 milhões em 2020 e 2,4 milhões em 2019", revela ao Negócios a diretora comercial da 3D Cork, Sara Nunes, licenciada em Economia e filha de Bernardo.

"Mais de 95%" das vendas da empresa em 2021 foram gerados nos mercados internacionais, "sendo que Estados Unidos, Austrália, Escandinávia e Israel são, por esta ordem, os principais mercados de exportação".

Entretanto, por intermédio do empresário Pedro Rodrigues e o chef Chakall, responsáveis pelo Al-Lusitano, o restaurante português na Expo Dubai, a 3D Cork ganhou lugar à mesa da grande exposição mundial.

"Toda a gente sabe que por detrás de uma grande mulher está um grande homem (e vice-versa), mas muitos ignoram que por debaixo de um magnífico prato de cabrito à padeiro, bacalhau à Brás ou polvo à lagareiro, está, neste caso, um bonito e fiável individual, de uma matéria-prima natural, verde e emblemática do nosso país, fabricado em Paços de Brandão pela 3D Cork", enfatiza a empresa, em comunicado.

O fundador da corticeira relata a abordagem: "Foi tudo muito rápido e produzido em tempo recorde. O chef Chakall telefonou-nos a perguntar se podíamos fabricar 200 individuais. Uma semana volvida a encomenda estava a seguir para o Dubai", conta Bernardo Nunes, 65 anos, o engenheiro mecânico que fundou a 3D Cork após uma carreira feita na Auto-Sueco Coimbra e no grupo Amorim.

"A chegada dos individuais elevou de forma significativa o já percecionado bom serviço de mesa patente na esplanada do Al-Lusitano, com mais um toque de portugalidade. A concretização desta simples ideia é uma demonstração da capacidade de reação em qualidade das empresas portuguesas", realça Pedro Rodrigues, sócio e cofundador do Al-Lusitano.