Faturação de cortiça ultrapassa os dois mil milhões de euros em 2022

A faturação do setor da cortiça ultrapassou os dois mil milhões de euros, mais precisamente 2.010 milhões de euros, no ano passado, segundo dados da Informa D&B. Tal corresponde a um crescimento de 8,6% face a 2021.A contribuir para mais de metade da faturação do setor esteve a fabricação de rolhas, que alcançou um valor de 1.095 milhões, com um crescimento anual próximo dos 20%.Em 2022, as exportações do setor da cortiça atingiram 1.200 milhões de euros, uma subida homóloga de 8%. O principal produto exportado foram, mais uma vez, as rolhas de cortiça cilíndricas, que representam cerca de 37% do valor total.França manteve-se como o principal mercado externo para as empresas do setor, com uma expressão de cerca de 20% nas exportações totais. Entre os destinos da União Europeia, destacam-se também Espanha e Itália, com quotas de 16% e 11%, respetivamente.Apesar do aumento da faturação, o número de empresas da indústria da cortiça tem vindo a decrescer desde 2015, sendo que em 2020 - o último para o qual existem estes dados atualizados - existiam 816 empresas. Destas, aproximadamente 30% dedicavam-se à preparação da cortiça, enquanto que os fabricantes de rolhas representavam cerca de 60% do total.A distribuição geográfica apresenta uma grande concentração na zona norte de Portugal, onde estavam sediadas 84% das empresas também em 2020.