Amorim “mete o turbo” a despachar mais 30% de rolhas com robô de Famalicão

Criada por Gil Sousa, Luís Leitão e Reinaldo Ribeiro em 2007, após terminarem a licenciatura em Engenharia Mecânica na Universidade do Minho, a ESI (Engenharia, Soluções e Inovação) passou entretanto a chamar-se ESI Robotics, apresentando-se como "líder de soluções de robótica e automação industrial".

A preparar a internacionalização das suas soluções robóticas, vai somando clientes entre grandes multinacionais presentes em Portugal, como a Continental, o Ikea, a Faurecia ou o grupo Amorim, para o qual desenvolveu um sistema robotizado que, garante, "reduz o volume de transporte em 30% através da organização das rolhas de cortiça".

Leia Também Amorim junta-se a líder mundial para fazer brinquedos em cortiça

"Esta diminuição resulta, por isso, na redução de custos com a logística, produto final e pegada ecológica", enfatiza a ESI Robotics, esta segunda-feira, 10 de abril, em comunicado.

Leia Também Lucro da Corticeira Amorim sobe 32% para 98 milhões em 2022

"Patenteada a nível internacional e 100% portuguesa", esta solução robótica "organiza as rolhas com o intuito de diminuir as emissões de CO2, custos de logística e produto final", contribuindo para o carregamento de mais 30% das rolhas de cortiça da líder mundial na transformação de produtos de cortiça, para o qual a ESI Robotics está a desenvolver mais duas linhas de produção.

De acordo com a empresa de Famalicão, "o projeto integra a tecnologia base anteriormente desenvolvida e patenteada, integrando tecnologia IIoT (Industrial Internet of Things), que permite retirar dados de produção em tempo real e que possibilita a gestão eficiente da produção, previsão e controlo da necessidade de manutenção industrial".

Leia Também Corticeira Amorim compra OSI aos seus donos por 2,8 milhões

O sistema automatizado e sustentável é constituído por uma célula completamente autónoma, um sistema de paletização com robô articulado incorporado, uma palete otimizada para o contentor e caixas com revestimento alimentar, descreve a ESI Robotics.

"Este projeto surgiu da necessidade de aumentar a produtividade e a eficiência do grupo Amorim, que produz diariamente milhares de rolhas. Quisemos desenvolver um produto totalmente adaptado às necessidades da Amorim, e que ao mesmo tempo que contribuísse para a redução da sua pegada ecológica e custos", explica Gil Sousa, diretor comercial da ESI Robotics.

"O método utilizado anteriormente para embalar e transportar as nossas rolhas, em sacos de ráfia empilhados em paletes, não era o mais eficiente. A logística de transporte era fortemente penalizada tendo em consideração a quantidade transportada vs peso e volume do produto, com impacto sobre o valor competitivo do produto. Assim, optar pelo desenvolvimento de um sistema automatizado para este processo tornou-se muito vantajoso, e fazê-lo com a ESI Robotics, uma empresa tecnológica 100% portuguesa, fez-nos todo o sentido", conclui Luís Machado, engenheiro no departamento de engenharia industrial e tecnologia do grupo Amorim.