Frulact compra negócio da norte-americana IFF com fábricas na Alemanha e Suíça

Quando o fundo francês Ardian comprou a Frulact à família Miranda, no início do ano passado, prometeu acelerar o plano estratégico e consolidar a posição do grupo maiato como um dos líderes globais na indústria alimentar, transformando-a numa plataforma agregadora de novas aquisições.

Meia dúzia de meses depois, já em plena crise pandémica mundial, a Frulact adquiria a totalidade da carteira de clientes à norte-americana Sensient Technologies Corporation, que servia na área dos preparados de fruta no mercado da América do Norte.

Leia Também Frulact compra negócio de concorrente dos EUA

Agora, a Frulact voltou aos Estados Unidos para firmar uma nova e gigante compra.

Esta terça-feira, 11 de maio, anunciou que chegou a acordo coma Internacional Flavors & Fragances Group (IFF) para a aquisição do negócio de preparação de fruta deste grupo norte-americano que produz soluções de fruta, vegetais, ervas e carne para os mercados de alimentação, bebidas e alimentação para animais de estimação destinadas a pequenas e médias empresas e negócios regionais, nomeadamente na Europa Ocidental, países nórdicos e Norte de África.

"Esta expansão irá permitir ao grupo Frulact alcançar novas geografias e diversificar o portefólio de ingredientes, melhorando a sua proposta de valor junto dos clientes. Ao adquirir as unidades produtivas e plataformas na Alemanha, Suíça e França, o grupo irá aumentar a sua presença produtiva global de cinco para sete países e reforçar a atividade em França, chegando, com os seus produtos, a mais de 40 países", enfatiza o grupo que tem João Miranda como chairman.

A transação, cujo valor não foi revelado e que está ainda sujeita a aprovações regulatórias, inclui a aquisição de duas unidades de produção, vendas e instalações de I&D na Alemanha e Suíça, e uma instalação de vendas e I&D em França.

Leia Também Portuguesa Frulact vendida a donos franceses de autoestradas nacionais

Com esta operação, a capacidade de produção do grupo Frulact "vai aumentar 35%", a faturação deverá atingir 200 milhões de euros e o número de trabalhadores passar para 900.

Para Gonzalo Fernandez, "magaging director" da Ardian Espanha e conselheiro da Ardian França, "este acordo vai permitir ao grupo Frulact dar mais um passo rumo à ambição de se tornar líder mundial em soluções de ingredientes naturais", fechando uma operação que "sustenta a visão da Ardian para o crescimento contínuo do grupo".

"Poucos meses depois de ter reforçado a relevância no mercado norte-americano através da aquisição do portefólio de negócios da Sensient Technologies Corporation, o grupo expande agora de forma significativa o seu alcance e potencial na Europa e no Norte de África", remata o mesmo gestor.

Com fábricas em Portugal, França, Marrocos, África do Sul e Canadá, juntando-lhe agora unidades produtivas na Alemanha e Suíça, integradas por via da compra de negócio da IFF, o grupo Frulact, que tinha fechado 2019 com vendas de 115 milhões de euros, é um dos maiores fabricantes mundiais de preparados à base de fruta.

O dono da Frulact, o mega fundo Ardian, que também controla em Portugal a rede de autoestradas Ascendi, tem sob gestão cerca de 110 mil milhões de dólares (90,5 mil milhões de euros) em ativos na Europa, América do Norte, Ásia, e América do Sul.