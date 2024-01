Gardengate de dono britânico tem oito fábricas e emprega 650 pessoas no Minho

Fundada em 1997 por Adelino Costa, o maior consumidor de perfil de alumínio do mercado nacional tenta manter-se longe dos holofotes mediáticos, mesmo depois de ter sido adquirida, em outubro de 2021, pela "private equity" Equistone Partners Europe, que tem sede em Londres.

Com Adelino Costa como CEO, o grupo Gardengate emprega atualmente cerca de 650 pessoas, distribuídas pelas unidades fabris em Braga (onde esta sediada e opera cinco fábricas), Amares (três unidades dedicadas ao fabrico de portões) e Vila Verde (centro logístico).

Apresentando-se como "empresa líder no desenvolvimento, fabrico e comércio de produtos em alumínio", ambiciona "ser o maior fabricante europeu de produtos em alumínio para a envolvente da habitação".

A empresa exporta cerca de 96% da sua produção, com uma faturação que ultrapassa os 85 milhões de euros, dos quais cerca de 70% são gerados pelo mercado francês.

Estes números constam de um comunicado enviado pela InvestBraga, a Agência para a Dinamização Económica de Braga, que atua como o braço económico do município, a dar conta que a Gardengate recebeu esta segunda-feira, 22 de janeiro, a visita do presidente da Câmara de Braga, Rui Rio, e de dois responsáveis da InvestBraga, Carlos Silva e Gil Carvalho, para a apresentação exclusiva da primeira loja física do grupo.

A Gardengate Store, localizada na Rua Cidade do Porto, em Braga, a inaugurar "dentro de dias", será "a primeira loja dedicada exclusivamente a produtos em alumínio para a envolvente habitacional em Portugal".

A empresa pretende, "através desta abertura, organizar e dar a conhecer o mercado dos materiais de exterior em alumínio, oferecendo uma experiência única aos visitantes, simulando ambientes habitacionais dentro da loja", realça a InvestBraga.

Destacando-se pela produção de portões, portas de entrada, vedações e pérgulas, "utilizando em grande medida o alumínio devido à sua preocupação com a sustentabilidade", um dos principais objetivos do grupo passas por "replicar o modelo da Gardengate Store noutras localidades, consolidando a sua presença no mercado nacional", sendo que a marca foi introduzida no mercado português em 2023, após anos de foco no mercado estrangeiro.