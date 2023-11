Gigante químico britânico vai instalar centro de I&D no Porto e contratar 100 pessoas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há uma semana, Paul Waterman, CEO da Elementis, grupo global que opera no setor químico, anunciou ao mercado o lançamento de medidas de eficiência, com uma economia de custos anual de 30 milhões de dólares (27,5 milhões de euros) até 2025, fazendo parte deste programa "o estabelecimento de uma nova base de apoio global e um laboratório de I&D no Porto, Portugal".

Esta quinta-feira, 23 de novembro, a empresa avança, em comunicado, que "está a implementar uma unidade em Portugal que tem por base um laboratório de I&D que será o ‘showcase’ para clientes de toda a Europa".

"Esta nova unidade - que estará sediada no Porto e tem abertura prevista para o primeiro semestre de 2024 - vai apoiar ambos os segmentos de negócio da Elementis - Cuidados Pessoais e Especialidades de Desempenho, reforçando também a atual capacidade de I&D dos laboratórios da empresa na Ásia e no continente americano", detalha o grupo britânico, que marcou para o dia 28 de novembro a apresentação do projeto aos jornalistas portugueses.

Para a concretização deste projeto no Porto, a empresa adianta que "está a implementar um plano de recrutamento que envolverá, numa primeira fase, a contratação de 100 colaboradores com diferentes perfis".

O grupo Elementis, que tem sede em Londres, fechou o exercício de 2022 com uma faturação de 736,4 milhões de dólares (675,8 milhões de euros), mais 27 milhões do que no ano anterior, e emprega cerca de 1.300 pessoas em duas dúzias de localizações em todo o mundo.

O principal negócio da Elementis é o chamado setor de cuidados pessoais, nomeadamente ativos cosméticos e antitranspirantes, segmento em que é considerado líder de mercado mundial, sendo que, afiança, 85% dos seus produtos são de origem natural.