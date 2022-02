Valérius vai investir 1,5 milhões na Dielmar

A Valérius vai investir 1,5 milhões de euros na Dielmar, afirmou ao jornal Dinheiro Vivo José Manuel Vilas Boas Ferreira, CEO do grupo têxtil, adiantando que a renovação dos equipamentos é a prioridade, para ter a fábrica a laborar até julho, com "todos os ex-funcionários que queiram ficar".





"Segundo me dizem, a fábrica estaria a produzir 180 a 200 fatos por dia. Queremos duplicar a produção, ninguém estará a mais", disse ao jornal o dono da Valérius, salientando que os funcionários começaram esta semana a formação.





Questionado sobre o que o levou a investir na Dielmar, o responsável destacou o know how acumulado numa empresa com mais de 50 anos em atividade. "Seria uma pena que se perdesse. O processo das insolvências em Portugal destrói valor e conhecimento", afirmou.





O responsável do grupo de Barcelos disse ainda ao jornal que a intenção é focar a produção da Dielmar exclusivamente no segmento masculino, num posicionamento premium, com uma produção diária de 400 fatos. E indicou que são quatro as grandes marcas internacionais que mostram interesse em comprar fatos à empresa de Alcains, duas italianas e duas alemãs, sendo a Hugo Boss uma delas.