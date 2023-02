H.B. Fuller de Vila do Conde sobe em 41% salário dos estagiários para 1.000 euros

Fundada em 1887, a fabricante norte-americana de adesivos industriais H.B. Fuller detém 69 fábricas e 38 centros tecnológicos em todo o mundo, uma gigante com presença também em Portugal, onde possui, em Vila do Conde, uma unidade produtiva, comercial e também de investigação e desenvolvimento, assim como um centro global de excelências em áreas tão diversas como a financeira, apoio a clientes, compras e tecnologias de informação.

Em Vila do Conde, onde "trabalha com clientes em mais de 20 setores da região da EIMEA (Europa, Índia, Médio Oriente e África), Estados Unidos e Ásia", emprega mais de 450 dos seus 6.600 trabalhadores, tendo fechado 2022 com uma faturação consolidada global de 3,7 mil milhões de dólares (3,5 mil milhões de euros).

Entretanto, a H.B. Fuller decidiu aumentar este ano o salários de estágios para 1.000 euros brutos, a que acresce o subsídio de refeição de 8,32 por dia, "o mais recente montante isento de tributação em cartão, num total de 183/mês que acresce à remuneração", realça a empresa.

"Se compararmos com dezembro de 2022, aumentámos de 705 para 1.000 euros (cerca de 41%), o que é um salto significativo. E temos uma taxa de conversão de estágios em contratos de trabalho na ordem dos 70%, o que também é muito positivo e demonstra bem o compromisso da empresa para oferecer melhores condições de trabalho", afirmou fonte oficial da H.B.Fuller, em declarações ao Negócios.

Os estágios na H.B. Fuller "têm duração de até 12 meses".

"Os estágios são sempre uma excelente oportunidade para entrar no mercado de trabalho e apontar caminhos e competências para quem está a começar. Quem escolhe estagiar connosco tem acesso imediato a uma realidade bastante dinâmica numa indústria que toca muitas das esferas do nosso dia-a-dia, e que oferece boas perspetivas de desenvolvimento de carreira à escala regional e global", garantiu Paulo Ribeiro, responsável de recursos humanos na H.B. Fuller para Portugal e Espanha.

"Somos um dos maiores fabricantes de adesivos e selantes no mundo e abrimos a porta a todos os que queiram explorar as mais diversas equipas que temos em Portugal, desenvolvendo experiência e contactando com projetos que proporcionam uma visão global do nosso negócio", enfatizou o mesmo gestor da empresa.

Para Paulo Ribeiro, este aumento na remuneração dos estágios vai ao encontro dos esforços da empresa "para continuar a crescer e ser um empregador de referência no mercado nacional".

"Queremos proporcionar as melhores condições aos nossos estagiários e futuros colaboradores, e estimular padrões mais favoráveis de entrada no mercado de trabalho, através de boas práticas laborais juntamente com um aumento progressivo do salário e do subsídio de alimentação, para que os colaboradores tenham maior capacidade financeira ao fim do mês", concluiu o responsável ibérico dos recursos humanos da H.B. Fuller.