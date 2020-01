Jesus salvou têxtil, ficou sem a Zara e ganhou Boss e Hilfiger

Começou na cortiça, passou pela lavagem de carros, consultoria financeira e imobiliário, até que decidiu meter-se no têxtil e salvar 66 pessoas do desemprego. Criou a Tamanho e Tantos, acabou com a dependência da Inditex e vai contratar mais 30 trabalhadores.