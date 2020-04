José Pina vai ser CEO da Altri e Alberto Castro será "chairman"

Os acionistas da Altri vão propor na assembleia-geral da papeleira, agendada para 30 de abril, que José Pina assuma o cargo de CEO e que Alberto Castro seja o "chairman", segundo comunicado divulgado esta quinta-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os fundadores da Altri, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, atuais co-CEO, "manifestaram a intenção de passarem a exercer funções não executivas no próximo mandato do Conselho de Administração".

A proposta prevê uma alteração do modelo de governação da empresa, com a criação de uma Comissão Executiva, que será liderada por José Soares de Pina, como CEO.

José Pina é licenciado em Engenharia Civil pelo New Jersey Institute of Technology e nas duas últimas décadas "exerceu cargos de gestão em vários países do mundo na Dow Chemical Company, sendo, mais recentemente, o Corporate Strategy & Business Development Director para a Ásia e Pacífico naquela empresa".

A proposta a apresentar inclui ainda os nomes de José António Nogueira dos Santos, que lidera atualmente a área financeira da Altri, e Carlos Alberto Van Zeller e Silva, que lidera a área industrial da papeleira.

O comunicado refere ainda que será proposto para "chairman", "como membro independente", Alberto João Coraceiro de Castro, licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e Doutor em Economia pela Universidade da Carolina do Sul, EUA.