Altri vai propor dividendo de 30 cêntimos por ação

Na assembleia-geral de acionistas da Altri, convocada para 30 de abril, o "board" da empresa vai propor o pagamento de um dividendo bruto de 30 cêntimos por ação, por conta dos resultados de 2019, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este valor corresponde assim a um total de 61,53 milhões de euros a ser distribuído pelos acionistas.

O dividendo de 30 cêntimos da Altri traduz uma rendibilidade (dividend yield) de 6,91% - inferior aos 10,05% do ano passado -, tendo em conta a última cotação da empresa, de 4,34 euros, referente ao fecho da sessão desta quinta-feira.

No ano passado, a Altri aumentou o dividendo em 140% para 72 cêntimos.

A Altri obteve em 2019 um resultado líquido de 100,8 milhões de euros, menos 48,2% comparativamente com os 194,5 milhões registados em 2018, anunciou o grupo no passado dia 13 de março.

As receitas totais da produtora de pasta atingiram no ano passado 753,5 milhões de euros, o que correspondeu a uma redução de 4% face a 2018, tendo as receitas de venda de pasta somado 660 milhões de euros, um recuo de 3%, num ano em que o preço médio de mercado da pasta papeleira registou um decréscimo de 13% face ao preço do ano anterior.

Os acionistas da Altri vão propor na AG de final deste mês que José Pina assuma o cargo de CEO e que Alberto Castro seja o "chairman". Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, atuais co-CEO, vão passar a vice-presidentes não executivos.