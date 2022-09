Laskasas de Rebordosa permite pagamento com criptomoeda

Com fábricas de mobiliário e decoração em Rebordosa, concelho de Paredes, uma faturação próxima dos 30 milhões de euros, um terço dos quais gerados na exportação para 55 países, 10 lojas próprias em Portugal e quatro "showrooms" no exterior – Marbella, Punta Cana, Luanda e Londres -, a Laskasas decidiu disponibilizar agora o pagamento em criptomoedas, tanto nas suas lojas físicas como online.

"Em parceria com a empresa Utrust, especialista em gestão de pagamentos por criptomoeda, é agora possível converter diretamente euros em moeda criptográfica, tornando o processo de compra mais seguro e mais célere", com a Laskasas a aproveitar, assim, as vantagens do "blockchain", anuncia a empresa, em comunicado.

"Sendo a Laskasas uma referência internacional crescente, com um portefólio de clientes e um nível de exportação superior, faz todo o sentido inovar os processos de pagamento, permitindo que, tanto clientes nacionais como internacionais, possam realizar as suas compras de forma confortável, rápida e, acima de tudo, mais segura do que nunca", explica Celso Lascasas, CEO e dono da empresa.

"É um método de inovação que já ambicionávamos alcançar, sendo mais um ponto que nos diferencia da concorrência e no segmento do design das peças de decoração", enfatiza o empresário.





O processo passa pela seleção da moeda criptográfica com a qual deseja efetuar o pagamento.

"Após esta seleção, os euros alocados ao processo são convertidos e o pagamento efetuado a partir duma carteira virtual do utilizador. Basta confirmar-se a transação e o processo está concluído", explica a Laskasas, adiantando que, "para os clientes que preferem deslocar-se à loja, é gerada uma fatura que é posteriormente enviada, via email, para poder ser paga exatamente com o mesmo método de carteira virtual".