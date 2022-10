Laskasas vai investir 18 milhões no Porto, quatro junto ao Bolhão

Celso Lascasas fez o 6.º ano de escolaridade e começou a trabalhar com apenas 14 anos, na pequena oficina de mobiliário ao lado da casa onde morou na infância. Passados três anos, tornava-se empresário, em sociedade com um tio, com a abertura de uma loja do ramo, em Ermesinde, às portas do Porto.

Aos 33, a solo e quando já tinha quatro pontos de venda da marca Laskasas – "acho que isto de ter substituído o c pelo k foi uma ideia feliz" –, decide abrir a sua primeira unidade fabril própria, em Rebordosa, Paredes.

Hoje, aos 48 anos, Celso Lascasas lidera um grupo composto por três unidades industriais – uma de mobiliário, outra de estofos e uma terceira de artigos metálicos (como candeeiros ou ferragens) –, factura aproximadamente 30 milhões de euros, um terço dos quais gerados na exportação para mais de 50 países, tem 10 lojas próprias em Portugal e quatro "showrooms" no exterior (Marbella, Punta Cana, Luanda e Londres) , empregando cerca de cinco centenas de pessoas.





Entretanto, "quando a ‘bomba’ da pandemia eclodiu", Lascasas reactivou a imobiliária do grupo, tendo nos últimos tempos investido na compra de imóveis na Baixa do Porto para reabilitação, em parceria com um familiar.





"O grupo Laskasas vai avançar com a construção do seu primeiro projeto imobiliário, na Rua Sá da Bandeira, no Porto, junto ao recém-inaugurado Mercado do Bolhão", revela, em comunicado.

Denominado Sá da Bandeira 502, o novo empreendimento tem conclusão prevista para o primeiro semestre de 2024, tendo a comercialização sido entregue à Century 21 Portugal e à JLL.

De acordo com a Century 21, em causa está "um prédio dos finais dos anos 30, originalmente projetado pelo conceituado arquiteto modernista José Porto, também autor do emblemático Edifício Emporium do Porto", estando a reabilitação do edifício a cargo do gabinete de arquitetura Pedro Ferreira Architecture Studio.

Distribuído por cinco pisos, este novo projeto residencial é constituído por sete de tipologia T1, com áreas brutas entre 62 e 70 metros quadrados, "todos com varandas ou pátios, todos com duas frentes, uma com vista de cidade e outra com vista de quarteirão", realça a Century 21.

"Este nosso primeiro projeto imobiliário destaca-se por ser o primeiro empreendimento, em Portugal, onde os acabamentos se fundem com a decoração. Colocamos toda a nossa experiência na área da decoração para criar um produto que se irá distinguir de tudo o resto que se encontra atualmente no mercado, quer em termos de design, quer de qualidade", enfatiza Celso Lascasas.

"Temos como principal objetivo criar um produto diferenciado, em que o cunho da marca Laskasas estará presente em todas as vertentes dos nossos projetos", remata o empresário.





Patrícia Barão, head of residential da JLL destaca que, "com a requalificação do Mercado do Bolhão e os vários projetos que aqui estão a nascer, esta é atualmente a zona mais apetecível do Porto para visitar, morar e investir"

Já Pedro Almeida, sócio da Century 21 Grupo Aliados III & IV, realça "é um projeto imobiliário com caraterísticas absolutamente singulares, às quais se juntam uma localização privilegiada".

O Sá da Bandeira 502 "é o primeiro de oito projetos que se encontram, neste momento, em desenvolvimento pelo grupo nortenho", num investimento global estimado em 18 milhões de euros.





(Notícia atualizada às 14:40)