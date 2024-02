Lucro da Navigator recua 30% para 275 milhões em 2023

A The Navigator Company obteve em 2023 resultados líquidos de 275 milhões de euros, uma queda de 30% face aos 392 milhões apurados em 2022, ano em que mais do que duplicou os lucros.





Em comunicado divulgado esta terça-feira, a produtora de pasta e papel salienta que os resultados líquidos do ano passado são "29% acima da média dos últimos cinco anos".





A empresa avança ainda que encerrou 2023 com um volume de negócios de 1.953 milhões de euros, "o segundo melhor resultado da história da empresa, 11% superior ao volume médio dos últimos cinco anos". Em 2022 o grupo tinha atingido o seu máximo histórico de vendas, de 2.465 milhões de euros.





Na divulgação das contas do ano passado, a empresa salienta que "a conjuntura macroeconómica mundial apresentava-se, no início de 2023, muito pouco promissora, com expectativa de taxas de crescimento modestas, ou mesmo negativas, para as principais economias desenvolvidas", para frisar que num contexto de guerra na Ucrânia, tensões entre a China e Taiwan e o conflito do Médio Oriente, "conseguiu alcançar uma redução significativa dos custos variáveis".





A Navigator afirma que a gestão dos preços de papel a nível internacional, nomeadamente nos segmentos de maior valor acrescentado, "ofereceu uma proteção adicional aos resultados, num contexto de forte escassez de volumes de venda de papel".



Fatores que, aliados à estratégia comercial de aposta nas marcas próprias e na diversificação de produtos e mercados, permitiram atingir um EBITDA de 502 milhões de euros, refere.





A margem EBITDA fixou-se nos 26%, o que compara com uma margem média de 24,3% nos últimos cinco anos, diz.



A empresa refere ainda que o controlo de custos fixos totais resultou numa redução de 5% em 2023 face a 2022, apesar da inclusão da unidade de tissue Ejea no segundo trimestre do ano passado.



Salientando que a primeira metade do ano passado foi marcada "por um processo lento de redução dos stocks acumulados em toda a cadeia de distribuição", a Navigator explica que "este desequilíbrio afetou significativamente a procura junto dos produtores em todos os segmentos de papel, à exceção do segmento de tissue".



"Apesar de inicialmente lento, o processo de 'destocking' ao longo da cadeia de distribuição aparenta ter-se dissipado, o que levou a um consistente aumento do nível de entrada de encomendas feitas aos produtores europeus, reduzindo de forma expressiva o fator sazonalidade que a indústria normalmente enfrenta", refere.





Só no quarto trimestre, o nível de entrada de encomendas de todos os mercados para a Navigator aumentou 18%, face ao trimestre anterior, tendo o nível de encomendas provenientes da Europa aumentado 25%.

Relativamente à pasta de papel, o grupo diz que o primeiro semestre "foi marcado por uma forte redução de preços face aos máximos históricos", mas que na segunda metade do ano "verificou-se uma inversão da evolução de procura de pasta".





E adianta que na China registou em 2023 "um máximo histórico de vendas de pasta, o que posiciona este mercado - o maior e o que apresenta a mais elevada taxa de crescimento de consumo de pasta de eucalipto -, na sexta posição entre as geografias mais relevantes".





Em 2023, o montante total de investimentos do grupo ascendeu a 187 milhões de euros, acima dos 113 milhões registados em 2022, dos quais 106 milhões referentes a investimentos classificados como sendo de cariz sustentável (ESG), o que representa 57% do investimento total.



O grupo fechou o ano passado com uma dívida líquida de 490 milhões, "impactada pela aquisição de uma fábrica de tissue no primeiro trimestre, pela distribuição de 200 milhões de dividendos no segundo trimestre, pelo volume de pagamento de impostos, que reflete o nível excecional de resultados de 2022, e pelo exigente plano de investimentos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", diz.



O rácio dívida líquida/EBITDA era de 0,98 vezes.