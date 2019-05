Lucro semestral da Siemens recua 32% para 2.823 milhões

Bloomberg

A Siemens registou 2.823 milhões de euros de lucro no seu primeiro semestre fiscal, uma quebra de 31,8% face ao período homólogo, anunciou esta quarta-feira o grupo alemão de engenharia e energia.

A queda nos resultados líquidos devem-se a menores itens extraordinários do que em igual período do exercício anterior, refere a empresa.

A faturação cresceu 2,7%, para 41.052 milhões de euros, enquanto as encomendas ascenderam a 48.779 milhões, uma subida de 8,9%.

As receitas da Siemens cresceram 4% na região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA), para 21.264 milhões de euros. Na América a faturação cifrou-se em 11.088 milhões, uma subida de 3%, enquanto na Ásia e Austrália registou-se uma quebra de 1%, para 8.700 milhões.

No segundo trimestre fiscal, a empresa lucrou 1.808 milhões, uma queda de 7,4%, e aumentou as receitads em 5,8%, para 23.607 milhões de euros.

A Siemens irá constituir uma nova empresa que irá agregar todas as operações energéticas com o objetivo de a colocar em bolsa em setembro do próximo ano.