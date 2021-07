Ministro Siza Vieira “carboniza” fábrica única fora da Ásia

A construção da fábrica da Carbon Team, um pavilhão de nove mil metros quadrados, arrancou em outubro de 2019 e foi concluída em dezembro passado, entrou em operação logo depois, mas só amanhã, 9 de julho, é que será oficialmente inaugurada, numa cerimónia presidida por Pedro Siza Viera, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

A Carbon Team, situada em Campia, no concelho de Vouzela, resulta de um investimento inicial de 8,4 milhões de euros por parte do consórcio Triangles, que junta as portuguesas Rodi (maior fábrica de rodas da Europa), Miranda & Irmão e Ciclo Fapril, a alemã Bike Ahead composites e a Art Collection, de Taiwan.

Trata-se da "primeira fábrica de quadros de bicicleta em carbono fora da Ásia", garante a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (Abimota), adiantando que a Carbon Team tem como "objetivo principal suprir as necessidades que o mercado europeu sente em termos de quadros de bicicletas em carbono".

"Até ao momento quem procurasse quadros de carbono apenas o podia fazer na Ásia, ou em pequenas manufacturas com uma capacidade de entrega muito limitada, fora daquele continente. A Carbon Team vem assim dotar Portugal e a Europa de uma tecnologia revolucionária, que vem totalmente de encontro dos planos do Portugal Bike Value, programa que apoia a internacionalização do setor das duas rodas e mobilidade suave português", realça Gil Nadais, secretário-geral da Abimota, em comunicado.

A Carbon Team tem capacidade para a produção de 25 mil quadros de carbono por ano, meta que prevê atingir até 2024, gerando a criação de 120 postos de trabalho e uma faturação na ordem dos 15 milhões de euros.

"Nos planos da marca existe já a possibilidade de, no médio prazo, aumentar a área de produção em mais sete mil metros quadrados", avança a Abimota, que enfatiza o facto de na Carbon Team serem produzidos "os quadros mais leves do mundo, e que esta é uma instalação pioneira na Europa e não só".