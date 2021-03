Portugueses, alemães e taiwaneses juntos num investimento de 8,4 milhões em Vouzela

A Triangle, que junta as portuguesas Rodi (maior fábrica de rodas da Europa), Miranda & Irmão e Ciclo Fapril, juntou forças com a alemã Bike Ahead composites e a Art Collection, de Taiwan, para produzir em massa quadros para bicicletas em fibra de carbono para a Europa, a partir de Vouzela.

Num investimento inicial de 8,4 milhões de euros, a fábrica da Carbon Team, entrou recentemente em operação, prevendo gerar, em ano cruzeiro, vendas de 15 a 20 milhões de euros.

Com uma área produtiva de cerca de nove mil metros quadrados, "a fábrica tem capacidade para a produção de 25 mil quadros de carbono por ano, um nível muito alto de automação da produção e espera contar com 120 funcionários quando se encontrar totalmente operacional ou em plena laboração", adianta a Câmara de Vouzela, em comunicado.

"Atingir essa capacidade até 2024 e, se necessário, expandir a nova fábrica em mais sete mil metros quadrados", avança Emre Ozgunes, diretor geral da Carbon Team, explicando que "o primeiro quadro de bicicleta da nova empresa "foi projetado pela Art Collection e produzido em conjunto com a Bike Ahead na Alemanha".

"Este quadro MTB HT de 800 gramas (tamanho M), com uma aparência fantástica, é 100% monocoque e não requer colagem. A estrutura já passou nos rigorosos testes de laboratório na Alemanha e é certificada", realçou o mesmo gestor,

"A Carbon Team usa fibra de carbono prepreg e um processo de autoclave para obter o melhor resultado em termos de propriedades mecânicas em combinação com o design. Graças à implementação da Indústria 4.0 com um alto nível de digitalização, podemos alcançar 100% de rastreabilidade do processo de produção", garante Emre Ozgunes.

"O nosso procedimento operacional padrão para o quadro de cauda rígida teve início neste primeiro trimestre de 2021. Estivemos em contato com vários pedidos de montadores de bicicletas que desejam usar o nosso quadro para o lançamento de seus produtos. Ao mesmo tempo, já estamos a desenvolver projetos de quadro de bicicleta em fibra de carbono para nossos futuros clientes", revela o diretor geral da Carbon Team.

"Estamos muito otimistas quanto ao futuro deste projeto. A Carbon Team preenche uma importante lacuna na cadeia de abastecimento na Europa e pode tornar-se um ator chave para a indústria como fornecedora de peças de fibra de carbono para bicicletas", conclui Ozgunes.

Já o presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ladeira, destaca que a autarquia e a Carbon Team "têm trabalhado em conjunto de forma a conseguirmos ser uma referência do que há de melhor neste setor, não só em Portugal mas também no mundo".