Multicouro já com vendas pré-pandemia vai ao Brasil provar que “a pele é o futuro”

A empresa de peles de São João da Madeira, que vende para marcas como a Prada, antecipa um aumento do negócio em 2022, à boleia do regresso das feiras. No Brasil, a empresa procura “soluções mais eficientes”, mas não “alternativas” à pele.

