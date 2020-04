Navigator reduz produção de papel em 15%

A Navigator vai reduzir em 15% a produção de papel UWF, com efeitos imediatos, devido à quebra nas encomendas nas últimas semanas, anunciou esta terça-feira a empresa em comunicado.





A redução da produção de papel de impressão e escrita não revestido (UWF) decorre da "queda significativa de encomendas das últimas semanas", indica a Navigator, assegurando que irá manter o rendimento dos seus colaboradores.



A empresa detalha que a procura de papel UWF "manteve-se estável no início do ano, e a Navigator registou desde fim do ano passado um nível muito elevado de encomendas de papel, tendo mesmo atingido a meados de março uma carteira de encomendas que representou o segundo valor mais alto da sua história".





Um cenário que entretanto mudou."Desde as últimas semanas de março, depois de ter sido decretado o estado de emergência nos principais países em que opera, verificou-se uma significativa redução de actividade económica nomeadamente com o fecho de comércio, escolas, universidades e escritórios, com impacto directo na actividade dos nossos clientes e no consumo global de papel".

Esta é a primeira vez na sua história que a Navigator reduziu a "produção de papel de forma a adequá-la à actual procura nos mais dos 120 mercados onde regularmente opera, suspendendo temporariamente e de forma gradual a produção em algumas das suas máquinas de papel UWF".



"Esta suspensão terá lugar a partir do dia 22 de abril por um período por agora estimado de 30 dias. No imediato será afectada 15% da capacidade de produção de papel de impressão e escrita (UWF). Esta paragem não terá impacto no rendimento dos trabalhadores", indica a empresa.

O objetivo, explica a Navigator, é "equilibrar a oferta de papel à procura existente, evitando assim a acumulação de stocks na cadeia de abastecimento", admitindo que "ao longo das próximas semanas, poderá ir ajustando a actual redução de capacidade".

"A produção integrada de pasta será ajustada de acordo com as necessidades de produção das máquinas de papel em laboração", diz ainda a empresa.



Fábricas de Aveiro e Vila Velha de Ródão sem impacto

A redução da produção de papel UWF não afecta a laboração na fábrica de Aveiro, que continua a operar "dentro da normalidade, quer na produção de pasta de celulose para mercado, quer na produção detissue", indica ainda a Navigator.



Também a fábrica de tissue de Vila Velha de Ródão continuará a operar como previsto.



A empresa assinala que vai implementar "diversas medidas de redução de custos" e rever de forma "significativa" o plano de investimentos para este ano, por forma a "mitigar a expectável quebra de rendimentos proveniente da redução do seu volume de negócios".



A papeleira afirma dispor "de uma situação de liquidez confortável, em resultado de um aumento significativo das suas disponibilidades de curto prazo e de uma gestão criteriosa de fundo de maneio, nomeadamente, mas não exclusivamente, controlando os stocks de papel e de matérias-primas e subsidiárias".

A Navigator faturou cerca de 1,68 mil milhões de euros no ano passado, exportando aproximadamente 91% da produção.