É um dos mais poderosos empresários de Portugal. Teve o poder de ajudar a destruir o maior grupo português, GES, e revela uma agressividade empresarial que traz à memória a frase adaptada: 'quem se mete com PQP leva'. Está num dos mais rentáveis negócios do país e beneficiou da orientação exportadora da actual política económica. O seu poder tem características para ser imune às mudanças políticas em Portugal uma vez que os seus mercados são no estrangeiro. O investimento em Moçambique garante a perenidade e até a afirmação como o maior empresário português".



Ao longo dos anos, Pedro Queiroz Pereira esteve na lista dos Mais Poderosos em Portugal. O empresário tinha poder. Era dos maiores industriais portugueses. Gostava de construir fábricas, dizia. Tentou ficar com a Cimpor, não conseguiu. A Cimpor desmembrou-se.Tentou a Portucel. Ganhou a privatização. E tornou-a das maiores papeleiras a nível mundial. É hoje uma das principais exportadoras portuguesas. Isso foi tornando Pedro Queiroz Pereira maior, mais poderoso.Embora fugindo dos holofotes, foi um dos principais protagonistas na queda do BES. Ricardo Salgado tentou ficar com a "sua" Semapa. Não conseguiu e caiu. E, por isso, nesses anos consolidou o poder em Portugal, do qual o Negócios dá conta desde 2010.Pedro Queiroz Pereira esteve sempre nessa lista.Em 8.º nos Mais Poderosos de 2010 Em 5.º nos Mais Poderosos de 2015

