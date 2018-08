Numa breve nota no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta prematuro desaparecimento do empresário.

O Presidente da República já lamentou a morte de Pedro Queiroz Pereira, falando do "prematuro desaparecimento desse grande industrial português".Numa curta nota no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa enderença ainda as condolências à família."O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apresenta suas sentidas condolências à família de Pedro Queiroz Pereira, lamentando o prematuro desaparecimento desse grande industrial português", lê-se na breve nota