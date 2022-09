Portugal mantém-se como maior produtor de bicicletas em 2021

Portugal produziu 2,9 milhões de bicicletas em 2021, conquistando, assim, o primeiro lugar do pódio. O segundo maior produtor foi a Roménia (2,5 milhões) e o terceiro a Itália, com 1,9 milhões de bicicletas produzidas, de acordo com dados do gabinete de estatística europeu, o Eurostat.No total, foram produzidas 13,5 milhões de bicicletas na Europa, um aumento de 11% em relação a 2020. Entre os maiores produtores da região está ainda a Alemanha (1,4 milhões) e a Polónia (1,2 milhões).No mesmo ano foram exportados 921 milhões de euros em bicicletas, elétricas e não elétricas, para países de fora da União Europeia. Já as importações fixaram-se nos 1.896 milhões de euros, gerando assim um saldo negativo de 975 milhões de euros.Comparado com 2020, a exportação de bicicletas não elétricas aumentou 16% em 2021, ao passo que as importações subiram 17%. Já nas bicicletas elétricas, as exportações aumentaram 15%, ao passo que as importações subiram 37%.