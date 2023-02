Bicicletas "Made in Portugal" dão alternativa a fornecedores asiáticos na UE

em fibra de carbono que podem oferecer à União Europeia uma alternativa aos fornecedores asiáticos, avança esta quinta-feira a Bloomberg. O projeto, cofinanciado por fundos europeus, junta empresários de Portugal, Alemanha e Taiwan, e está sediado em Vouzela, em Viseu.

prazos de entrega mais rápidos para responder à elevada procura de componentes para bicicletas, como quadros e guiadores.



Em 2019, Portugal ultrapassou a Itália, tornando-se o maior fabricante de bicicletas da Europa, embora a sua produção de 2,9 milhões de bicicletas em 2021 tenha ficado abaixo do que a Ásia exportou para a Europa.





Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas ( Abimota).



"Os europeus querem cada vez mais produtos 'Made in Europe'. A competição não é sobre preço", refere Gil Nadais, secretário-geral daAbimota).

Em 2022, estima-se que o

s europeus compraram até 1 milhão de quadros de carbono, mas menos de 30.000 foram fabricados no Velho Continente.

Até 2030, a Conebi, que junta os fabricantes de bicicletas da Europa, estima que 20% dos componentes vendidos na região possam ser fabricadas cá e o Carbon Team pretende contribuir para isso.

O projeto Carbon Teams está a desenvolver e produzir componentes de bicicletas em fibra de carbono que podem oferecer à União Europeia uma alternativa aos fornecedores asiáticos. À Bloomberg, o diretor geral da Carbon Team, Emre Ozgunes, explica que a pandemia e os consequentes problemas logísticos representaram uma "oportunidade" para o projeto lançado em 2018 e que a empresa tem trabalhado para oferecer prazos de entrega mais rápidos para responder à elevada procura de componentes para bicicletas, como quadros e guiadores.