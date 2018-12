Refinaria de açúcar DAI leiloada aos pedaços

Sem ofertas que chegassem ao valor-base de 13,3 milhões de euros para a totalidade do complexo industrial de Coruche, o leilão da DAI, realizado esta sexta-feira, prosseguiu com a venda por lotes, tendo os equipamentos sido arrematados por 2,25 milhões de euros.

Morreu esta sexta-feira, 7 de Dezembro, a esperança na reactivação da DAI - Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, a refinaria de açúcar de Coruche que está parada há mais de três anos e meio.

No leilão da DAI, que decorreu nas instalações da refinaria, ainda surgiram duas propostas de compra da totalidade do complexo industrial, uma de três milhões e outra de 2,5 milhões de euros, mas a comissão de credores não aceitou, porquanto as ofertas registavas ficavam muito longe do valor-base estipulado - 13,3 milhões de euros.

O leilão prosseguiu então com a venda dos bens em separado, tendo a totalidade dos equipamentos sido arrematada por 2,25 milhões de euros. No total, de acordo com fonte próxima do processo, o encaixe não deverá ter ultrapassado os três milhões de euros, tendo ficado assim por vendar o imóvel e os terrenos em que a DAI está implantada.





O desfecho do leilão da DAI acabou por confirmar a profecia do dirigente sindical Luís Gonçalves, que há um mês lamentava ao Negócios o valor-base por que a refinaria ia a leilão: "Por dois ou três milhões, até poderia haver quem comprasse. Quem é que vai comprar por esse valor?", insurgia-se.

"Estávamos convencidos, de acordo com o que foi falado com o administrador de insolvência, de que o conjunto dos bens da empresa não iria a leilão por um valor tão alto. Assim, não acredito que alguém pague os tais 13,3 milhões de euros", afirmou, na altura, o responsável da Cofesint – Confederação de Sindicatos da Indústria, Energia e Transportes.

A DAI começou a laborar em Julho de 1997 e parou de produzir em Abril de 2015. Entrou em processo Especial de Revitalização (PER) em 12 de Setembro de 2016. Na altura, as dívidas somavam 5,4 milhões de euros, com o BCP a reclamar 2,2 milhões e o Montepio 1,4 milhões de euros.

O plano de recuperação, homologado em Fevereiro de 2017, que passava pela entrada de novos investidores e uma injecção de 30 milhões de euros, nunca passou do papel.

Entretanto, já este ano, o grupo egípcio ACE Group, especialista na compra e venda de equipamentos industriais usados, adquiriu a DAI ao grupo italiano SFIR a posição de controlo da DAI, por cerca de 150 mil euros. Antes, a empresa tinha avançado com um despedimento colectivo dos trabalhadores.

O ACE Group tinha chegado a acordo com a esmagadora maioria dos ex-trabalhadores, para efeitos de pagamento de indemnizações, mas o pedido de insolvência de um dos 100 funcionários acabou por abortar a operação do grupo árabe.

Requerida a insolvência da DAI a 11 de Julho, o tribunal nomeou Pedro Proença, que também preside à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, para administrador judicial.





(Notícia actualizada às 17:12)