Sabonetes da Maia chegam a 55 países com um CEO de luxo num caminho “solitário”

À entrada do século XXI, numa combinação do nome da terra natal, Castêlo da Maia, com "beleza", era fundada a fábrica de sabonetes Castelbel, que começou a operar com apenas meia dúzia de pessoas e uma faturação anual de 150 mil euros.

"Iniciou a sua atividade com o fabrico de sabonetes para outras marcas, evoluindo ano após ano para o projeto empresarial que é hoje – uma marca de luxo, presente em diferentes categorias de produtos de cuidado pessoal e para a casa, que chegam atualmente a 55 países, através dos nossos parceiros de negócio", enfatiza Américo Pinheiro, CEO da empresa, em declarações ao Negócios.

Américo Pinheiro, que durante quase duas décadas geriu várias marcas de luxo do grupo Louis Vuitton Moët Hennessy em Lisboa, Madrid e Paris, está à frente da Castelbel há precisamente três anos, tendo sido uma escolha da capital de risco portuguesa Vallis, que tinha comprado 60% da empresa em junho de 2016.

Atualmente com cerca de duas centenas de trabalhadores e uma faturação da ordem dos 14 milhões de euros, dos quais dois terços são gerados nos mercados externos, a dona dos produtos perfumados das marcas Castelbel e Portus Cale tem lojas - além da de fábrica, na Maia – no "shopping" Cidade do Porto, no portuense Palácio das Artes e no lisboeta CCB, "corners" no El Corte Inglés de Gaia e de Lisboa, tendo marcado para esta quarta-feira, 14 de junho, a abertura de uma loja na bracarense Avenida da Liberdade.

"E queremos continuar a alargar a nossa rede de parceiros para crescer no mercado português e noutros países e mercados estratégicos, como Espanha, na Ásia e nos Estados Unidos", avança o CEO da Castelbel.

"Portugal não tem uma verdadeira 'tradição' de internacionalização de marcas"

De resto, reconhece, "como marca de luxo sabemos que competimos com as grandes marcas multinacionais do sector, sobretudo as marcas francesas e italianas, por isso a nossa criatividade é primordial, porque nesta área, a 'arte' ainda vale mais do que a 'dimensão' da empresa", defende.

"Internacionalizar é um exercício de aprendizagem, ou um exercício de tentativa e erro, adequando mercados e produtos", sendo que "Portugal não tem uma verdadeira 'tradição' de internacionalização de marcas, muito menos de luxo, o que se torna tudo um pouco solitário", sinaliza.

De resto, "confiamos muito nas relações que somos capazes de estabelecer, na escolha de parceiros locais que fazem as coisas acontecer, em sermos próximos e confiáveis, fiéis a nós mesmos. Somos gente prática e de aperto de mão - isso basta-nos", sentencia Américo Pinheiro.

Por outro lado, afiança que a Castelbel "trabalha muito" a vertente da sustentabilidade. "Porque acreditamos que é um ponto cada vez mais importante", explica. E dá um exemplo: "Na categoria de um produto como o sabonete - em que somos especialistas e onde continuamos a querer inovar –, 97% do mesmo tem origem vegetal e um baixo impacto ao nível da embalagem", garante.

"O óleo de palma é a sua principal matéria-prima, mas a sua exploração tem um alto impacto ecológico. Todos os sabonetes da marca são 'palm free' ou produzidos a partir de plantações de palma sustentáveis", detalha, acrescentando que "a esmagadora maioria" dos fornecedores da Castelbel são PME portuguesas.

"É neste ponto que estamos, mesmo com a abertura de um novo espaço na cidade de Braga, porque queremos contar uma história, à nossa maneira, fiéis ao nosso DNA português, porque efetivamente temos uma história, vimos de um lugar, somos um grupo de pessoas muito concreto e queremos continuar a contar isso nos nossos produtos", remata o CEO da Castelbel.