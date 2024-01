Sócio portuense de Ronaldo compra a espanhola Docout

A Docout, uma empresa líder em gestão documental, que tem mais de duas centenas de trabalhadores em quatro instalações estrategicamente localizadas em Espanha, acaba de ser adquirida pelo fundo português Vallis, cujo portefólio inclui as empresas Insparya, Logifrio, Europalco e Raclac.

"O Fundo Vallis Sustainable Investments II – Fundo de Capital de Risco Fechado, em parceria com a equipa de gestão, concluiu com sucesso a aquisição ao Fundo EMC-B, detido pela AlpInvest Partners e gerido por Alvarez & Marsal, da totalidade do capital da Docout, S.L.U, empresa espanhola, com sede em Madrid, que presta serviços de gestão de documentação física e digital e soluções de externalização de processos administrativos críticos", revela a "private equity" com sede no Porto, esta quarta-feira, 10 de janeiro, em comunicado.

Com instalações na comunidade de Madrid e províncias León, Cuenca e Barcelona, a Docout afiança que tem como principais clientes "as maiores e mais exigentes organizações do setor bancário, ‘utilities’, segurador, entre outros", destacando-se no mercado "pelo uso de tecnologia avançada, desenvolvendo soluções de valor acrescentado ‘end-to-end’, assumindo a responsabilidade pela execução de processos de críticos para os seus clientes".

A Vallis Capital Partners explica que a entrada do fundo Vallis II no capital daDocout "visa impulsionar o excelente trabalho realizado pela atual equipa de gestão", liderada por Rafael Bouvier Martin e Miguel Angel del Valle, "fortalecendo a posição de liderança da empresa no mercado espanhol, tanto organicamente como inorganicamente, e projetar a sua presença para toda a Península Ibérica".





Docout corporiza o quinto investimento direto da Vallis em Espanha





"É com profunda satisfação que concluímos a quinta aquisição do nosso segundo fundo, ao investirmos na Docout, uma empresa com comprovada capacidade de crescimento e de inovação, designadamente na utilização das novas tecnologias de informação, para fazer evoluir o seu modelo de negócio", afirma Eduardo Rocha, CEO da Vallis Capital Partners, sociedade gestora do fundo Vallis II, enfatizando que "esta aquisição privilegia, à semelhança de outros investimentos por nós realizados, uma parceria de capital com equipas de gestão de excelência".

"Após a Insparya e a Logifrio, a Docout é a nossa terceira plataforma de investimento Ibérica, e o quinto investimento directo em Espanha, estratégia em que acreditamos, e cuja execução iremos prosseguir", conclui o CEO da Vallis.





Já para Rafael Bouvier Martin, CEO da Docout, a entrada do fundo Vallis na empresa " é uma excelente notícia para toda a equipa de profissionais que compõem a Docout", acreditando que "a incorporação da Vallis Capital Partners permitirá à Docout reforçar a sua estratégia de crescimento na Península Ibérica".

"Partilhamos com os nossos novos acionistas os valores essenciais para o desenvolvimento da empresa, tendo como pilares fundamentais a continuidade da excelência operacional, a orientação para o cliente e o cumprimento da regulamentação. Acredito que a entrada da Vallis Capital Partners vem reforçar o posicionamento da Docout no mercado e junto dos nossos clientes, dando-nos mais solidez e meios para concretizar o nosso plano de negócios", remata Rafael Bouvier Martin.





Ronaldo tem 17% da Insparya nacional e 33% na "holding" internacional





No Vallis II, a Docout junta-se agora à Insparya, líder europeu em transplante capilar, com clínicas em Portugal, Espanha e Itália; à Logifrio, operador ibérico de logística de produtos alimentares em temperatura controlada; à Europalco, líder no mercado português de organização de eventos e aluguer de equipamentos audiovisuais; e à Raclac, empresa de produção e distribuição de dispositivos médicos, líder e pioneira Europa na produção de luvas de exame de nitrilo.

No caso da Insparya, refira-se que Cristiano Ronaldo detém 17% da "holding" nacional - que é controlada a meias pelo fundador, Paulo Ramos, e o consórcio de fundos luso-britânico Vallis/Hermes -, enquanto o capital no negócio internacional está dividido em partes iguais pelos três sócios.

A Insparya tem meia dúzia de clínicas e um centro de investigação em Portugal, quatro clínicas em Espanha (em Madrid, Marbella, Valência e Bilbau) e uma em Milão.