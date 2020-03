Salvação do rei dos cogumelos suspensa por 30 dias

No verão de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa visitou a empresa fundada por Artur Sousa (à direita, na foto).

No verão de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa visitou a empresa fundada por Artur Sousa (à direita, na foto).

Os credores do grupo Sousacamp têm 10 dias para votar o plano de viabilização do maior produtor ibérico de cogumelos, que prevê um perdão de 40 milhões de euros com o Novo Banco à cabeça, e cuja homologação ficará ainda pendente de acordo sobre duas condições suspensivas.

Ainda não foi esta terça-feira, 3 de fevereiro, que foi decidido o destino do maior produtor ibérico de cogumelos.

Após ter sido adiada duas vezes, a assembleia de credores da Varandas de Sousa, o braço industrial do insolvente grupo Sousacamp, decidiu dar 10 dias para que seja votado por escrito o plano de viabilização da empresa, cuja homologação pelo tribunal ficará ainda dependente da aprovação de duas condições substanciais.

São condições suspensivas que, caso não sejam cumpridas nos próximos 30 dias, impedirão a luz verde judicial ao plano de recuperação do grupo, mesmo que este seja favoravelmente votado pelos credores até 13 de março.

Em causa está o acordo entre o Novo Banco, a massa insolvente, o novo investidor - a capital de risco Core - e o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca (IFAP) para suspender a garantia bancária prestada a esta entidade pública, no valor de 5,2 milhões de euros, por conta do financiamento de 17 milhões de euros de um projeto que parou a meio.

A outra condição para a viabilização do grupo Sousacamp passa pelo fecho de negociações, nos próximos 30 dias, para a venda dos créditos do Novo Banco e do Crédito Agrícola à Core Capital.

Recorde-se que, para uma dívida total de cerca de 60 milhões de euros, o credor maioritário, o Novo Banco, aceitou fazer um "haircut" de 24 milhões de euros dos mais de 34 milhões de euros que tinha a haver, enquanto o grupo Caixa Agrícola Mútuo fez um desconto de 11 milhões aos 15,9 milhões de euros que reclamava.

Já os credores comuns foram obrigados a perdoar praticamente todos os seus créditos sobre a Varandas de Sousa. Estão em causa empresas como o grupo Galp (203 mil euros), a EDP (42 mil), a Euroguano (270 mil), a Saica Pack (262 mil) ou a Caterpillar (162 mil euros).

Com os créditos do Fisco (2,4 milhões de euros) e da Segurança Social (881 mil euros) a serem pagos na totalidade, resta saber o destino dos créditos do IFAP.

O plano de recuperação em votação prevê um investimento de 13 milhões de euros nas fábricas de Benlhevai (Vila Flor) e Vila Real, a realizar pelo novo investidor, assim como a dispensa de cerca de 90 dos atuais 450 trabalhadores, efetivo entretanto reduzido para 430 face à saída de 20 por comum acordo, de acordo com a informação prestada pelo administrador de insolvência da empresa.

Prevendo para este ano uma faturação a rondar os 17 milhões de euros, mais três milhões do que no ano passado, o plano de recuperação da Sousacamp projeta chegar aos 26 milhões de euros dentro de cinco anos, já depois do investimento de 13 milhões prometido pela Core Capital.





