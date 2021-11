Setor têxtil ameaça subir preços da roupa em até 50%

Os preços deverão subir já no próximo ano. As dificuldades do setor devem-se à crise das matérias primas, conjugada com as dificuldades trazidas pela pandemia, o custo da energia e os constrangimentos nos transportes de mercadorias.

Setor têxtil ameaça subir preços da roupa em até 50%









