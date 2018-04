Sozé mandou 130 trabalhadores para férias e fechou a fábrica

A detentora da Dkode, marca de calçado que calcorreou os maiores e mais prestigiados certames mundiais do sector, mandou os 130 trabalhadores para férias com dois salários em atraso e 180 euros no bolso. Deveria ter reiniciado a laboração esta segunda-feira. Fechou.