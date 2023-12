Taiwan Cement notifica compra da Cimpor à Concorrência

A Taiwan Cement (TCC) já notificou a Autoridade da Concorrência da aquisição do controlo exclusivo sobre a Cimpor, com a compra de 60% da cimenteira ao fundo turco Oyak.



De acordo com um aviso do regulador, a operação de concentração em causa consiste na aquisição pela Taiwan Cement Europe Holdings de 100% do capital social e direitos de voto e, por inerência, do respetivo controlo exclusivo da Cimpor Portugal Holdings SGPS.





A TCC é uma subsidiária da Taiwan Cement Corporation, uma sociedade constituída ao abrigo do direito da República Popular da China e com sede em Taiwan.



O grupo tem atividades no setor da energia, incluindo fabrico de baterias, na produção e venda de cimento, produtos de cimento e betão pré-fabricado e, de acordo com o aviso da AdC, "não detém, direta ou indiretamente, qualquer participação em empresas que atuem em Portugal nos mesmos mercados em que atua a Cimpor".



Em Portugal, o grupo TCC opera através da Atlante Infra Portugal SA, anteriormente denominada por Kilometer Low Cost, na atividade de carregamento de veículos elétricos.



No final de novembro a Taiwan Cement chegou a um acordo preliminar com o Fundo de Pensões do Exército da Turquia (Oyak) para a compra de 60% da Cimpor – da qual já tinha 40% - por 480 milhões de euros, passando assim a ser o único acionista da cimenteira portuguesa, avaliada com esta operação em 800 milhões de euros.



Na altura, fonte oficial da Cimpor afirmou ao Negócios que, apesar da mudança acionista, "não existirão alterações na estrutura principal de gestão e todos os colaboradores continuarão a fazer parte do caminho para o futuro de tornar a Cimpor uma empresa de excelência no mercado".



A cimenteira portuguesa juntamente com a TCC tem planos para fazer crescer os seus negócios em geografias consideradas estrategicamente importantes como África, Europa, Reino Unido e América, estando já prevista uma série de novas aquisições de empresas e projetos importantes para o crescimento estratégico da empresa, que serão anunciadas num curto espaço de tempo.



De acordo com fonte oficial da Cimpor, "a TCC é uma das únicas empresas que tem uma estrutura integrada e internacional, que aplica os seus investimentos em vários setores da área das energias renováveis" e está atualmente "também a procurar oportunidades de investimento em tecnologias de redução de emissões de carbono, baterias elétricas e armazenamento de energia".



A Oyak tinha adquirido a Cimpor Portugal e Cabo Verde em 2018 por 700 milhões de euros à brasileira Intercement