Três grupos portugueses juntam carnes e dão à luz investimento de quatro milhões

Esta sexta-feira, 16 de Dezembro, foi inaugurado, em Santarém, algo único em Portugal: uma inovadora unidade de conversão e valorização de subprodutos de origem animal, que resulta do investimento conjunto de quatro milhões de euros dos grupos Montalva, Valsabor e Maporal, referências no setor agropecuário em Portugal.

Chama-se Petaqua "e vem aprofundar a cadeia de valor do sector e reforçar a sua sustentabilidade através da transformação dos subprodutos desaproveitados em Energia e Proteína, fomentando, desta forma, a economia circular", enfatiza a empresa, em comunicado.





A administração da nova unidade, que ocupa uma área de seis mil metros quadrados e vai empregar mais de duas dezenas de trabalhadores, será partilhada pelos três grupos, que realçam que os produtos da Petaqua "podem ser utilizados nos mercados da alimentação e rações para animais, aquacultura, fertilizantes ou biodiesel, ajudando outros sectores a reforçar a sua própria sustentabilidade".

De resto, concluem, "além de contribuírem positivamente para a balança comercial do país, estes produtos contribuem para a sustentabilidade ambiental, uma vez que a alternativa passa pela importação adicional de fontes proteicas vegetais e fontes energéticas não renováveis, como a soja e o petróleo, respectivamente".

A cerimónia de inauguração da Petaqua contou com as presenças do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, e do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves.





(Notícia atualizada às 11:48)