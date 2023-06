Gigante português das carnes vai abrir nova fábrica e criar mais 200 empregos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com uma mão cheia de explorações ativas, apresentando-se como "líder da indústria da carne de bovino em Portugal", a famalicense Campicarn processa atualmente cerca de 800 toneladas de carne de bovino por semana, tendo fechado o último exercício com uma faturação de 139 milhões de euros.

Mais: "O grupo espera atingir a marca dos 170 milhões já este ano, valor que quer fazer crescer para os 250 milhões em 2025/2026, impulsionada pela abertura da nova unidade em Torres Novas, que será inaugurada em setembro e que trará mais 150 a 200 trabalhadores para o grupo que já emprega cerca de 400 pessoas", revela a Câmara de Famalicão, em comunicado.

A Campicarn, que recebeu esta quinta-feira, 15 de junho, a visita do presidente da autarquia, pretende também reforçar as exportações, que representam, neste momento, 10% do volume de negócios da empresa que se encontra em países como Espanha, Países Baixos e Reino Unido.

De resto, o grupo liderado por Manuel Martins teve oportunidades de mostrar ao autarca, Mário Passos, uma "inovadora gama de produtos híbridos que conjugam a carne com os legumes vegetais", que foi fornecida como exemplo "mais recente do trabalho de investigação e desenvolvimento promovido pela Campicarn".

"Todos os anos temos algo diferente para fazer, projetos novos para concretizar com investimentos adequados e razoáveis", referiu o CEO da empresa, que não escondeu a pretensão e o desejo de ser também "o maior produtor nacional de carne de bovino dentro de dois, três anos".

"Saio daqui muito impressionado e muito satisfeito por ver que o grupo Campicarn continua a crescer a partir de Famalicão, com inovação e atento aos grandes desafios que o mundo enfrenta", enfatizou o autarca.