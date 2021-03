Valor espanhol comprou portuguesa Imperial: “É a concretização de um sonho!”

"A aquisição da Imperial é um momento importante para nós, é a concretização de um sonho. Tratou-se de uma decisão cuidada e que resultou do facto de termos encontrado uma empresa com a qual nos identificamos e que nos complementa. O nosso ‘roadmap’ integra o crescimento orgânico e inorgânico, e nesse sentido analisamos inúmeras propostas para encontrar o parceiro de viagem perfeito", afirma Pedro López, CEO da Chocolates Valor, em comunicado.

Em causa está a compra ao fundo Vallis da quase nonagenária dona de marcas emblemáticas como a Regina, Jubileu, Pantagruel, Pintarolas e Allegro, que tem fábrica em Vila do Conde e fatura cerca de 33 milhões de euros, pela espanhola Chocolates Valor, fundada em 1881, que tem unidades fabris em Alicante e Saragoça e fechou o último exercício com vendas de 138 milhões de euros e lucros de 12,2 milhões.

"A Imperial enquadra de forma perfeita todos os requisitos que procurávamos: é uma empresa especialista em chocolate, muito querida e enraizada em Portugal, com marcas de qualidade e tradição, com sabores únicos, com uma sólida estrutura de fabrico, uma boa abordagem ao mercado e com um portfólio complementar ao da Chocolates Valor", considera Pedro López.

O CEO da Chocolates valor, empresa familiar onde já trabalha a quinta geração da família López, garante que o objetivo da dona da Imperial "é estimular o desenvolvimento dos negócios de ambas as empresas, dentro e fora das suas fronteiras naturais, fortalecendo e valorizando as suas marcas e história, com grande capacidade de adaptação às culturas e hábitos dos distintos consumidores, e maximizando as sinergias de ambas as empresas especializadas", sublinhando "o elevado ‘know-how’ de toda a equipa de profissionais da Imperial".

Imperial vai continuar a ser gerida pela Vallis Capital Partners

De resto, a Chocolates Valor garante que a fábrica da Imperial "continuará a operar como habitualmente sendo que as instalações e as marcas continuarão a ser geridas pela Vallis Capital Partners".

A compra da Imperial é a segunda aquisição na história da Chocolates Valor - em 2013 adquiriu a fábrica de chocolates Ateca (Zaragoza) e as históricas marcas Huesitos e Tokke - e a primeira operação de caráter internacional da empresa.

A Valor apresenta-se como "a segunda marca em Espanha na categoria de tabletes, o principal core da empresa", sendo "líder de mercado em segmentos tão importantes como os chocolates com elevada percentagem de cacau, chocolates sem açúcar, chocolates com nozes, chocolates quente, assim como snacks com as marcas Huesitos e Tokke".

Acresce, ainda segundo a Valor, que se "posicionou recentemente como um forte ‘player’ em cacau solúvel com os seus ‘Auténticos Cacaos’".