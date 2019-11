Vista Alegre com 3,8 milhões de lucros e mais 32% de vendas

As vendas da Vista Alegre aumentaram 32% entre os meses de janeiro e setembro deste ano, face ao mesmo período de 2018, fixando-se nos 84,2 milhões de euros, avança a empresa do grupo Visabeira em comunicado enviado, esta segunda-feira, 25 de Novembro, à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários.





A fabricante portuguesa de Ílhavo, detentora de marcas como a tradicional Bordallo Pinheiro, reportou lucros de 3,8 milhões de euros durante os primeiros nove meses do ano, mais 5% do que em igual período do ano passado.





O bom desempenho da Vista Alegre é visível, igualmente, no campo das exportações, com o mercado externo a atingir 62,3 milhões de euros de vendas. Neste momento, 74% do volume de negócios da Vista Alegre vem das vendas ao estrangeiro, um aumento de 7,4 pontos percentuais.





Este aumento, diz a empresa no mesmo comunicado, "é justificado pelo crescimento do volume de negócios nos mercados europeus, nomeadamente em França, Holanda e Itália, países com maiores crescimentos".





O mercado interno apresentou, neste período, um valor de vendas de 21,9 milhões de euros, "suportado pelo negócio das lojas próprias e canal Horeca (hotéis, restaurantes e cafés). O EBITDA ficou na casa dos 17 milhões de euros, 5,6 milhões acima do valor até setembro de 2018.





No terceiro trimestre deste ano, também os resultados operacionais foram superiores: mais 25% do que no mesmo período de 2018, fixando-se nos 8,4 milhões de euros. Segundo a Vista Alegre, "o desenvolvimento de novos produtos e colecções, assim como a melhoria dos processos produtivos e de inovação tecnológica, bem como a ampliação da capacidade produtiva têm sido factores para a boa performance operacional" da empresa.





O acordo para a criação de uma linha com a marca MasterChef, no valor de 13,7 milhões de euros, e que arrancou em setembro, mas também a parceria com a marca suíça de relógios Franck Muller e o anúncio da criação de uma linha para a Bordallo Pinheiro assinada pela antiga modelo alemã Claudia Schiffer, foram alguns dos factores determinantes para os bons resultados agora apresentados.