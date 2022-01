Vista Alegre fatura mais 6,4% em 2021

A Vista Alegre fechou o ano com um crescimento do volume de negócios de 6,4% face a 2020, informa a empresa detida pela Visabeira em comunicado enviado à CMVM.Este valor fica ainda ligeiramente aquém do que tinha sido registado em 2019 (-2,7 milhões de euros), quando facturou 120 milhões, mas está bem acima dos números atingidos nos três anos anteriores (75 milhões de euros em 2016, 85 milhões em 2017 e 99 milhões em 2018)."Apesar de ter sido [um ano] extremamente desafiante pelo forte impacto da pandemia covid-19, a Vista Alegre atingiu em termos de volume de negócios acumulado o valor de 117,4 milhões de euros, representando um aumento de 6,4% (+7,1 milhões de euros) face ao período homólogo", indica a empresa no comunicado.Antes de divulgar este relatório, o presidente da Vista Alegre e CEO da Visabeira já tinha adiantado, em declarações ao Negócios, que o ano foi "excecionalmente bom, tendo em conta as condições extremamente más com que o ano iniciou", mas que não seria suficiente para atingir os níveis registados antes da pandemia, quer em termos de volume de negócios como de EBITDA.As vendas foram prejudicadas, desde logo, pelos encerramentos a que a pandemia obrigou e pela "tempestade perfeita" de custos a que as empresas têm estado sujeitas — o negócio da Vista Alegre tem sentido um forte impacto, nomeadamente das embalagens, que dispararam 30%.

Por segmento, segundo o comunicado, o grés continua a ser o que mais contribui para as vendas, com 50,3 milhões, apesar de ter caído 17,6%. Segue-se a porcelana (e complementares), que gerou 42,4 milhões de euros (subida de 45,9%). A faiança é o terceiro segmento, com 12,5 milhões (+45,7%), ultrapassando o cristal e vidro manual, que gerou vendas de 12,1 milhões (+4,6%).

"Os produtos de marca, nomeadamente nos segmentos de porcelana e cristal da Vista Alegre e de faiança da Bordallo Pinheiro, foram o maior catalisador deste crescimento", refere a empresa. "Excluindo a hotelaria, o volume de negócios gerado pela venda dos seus produtos de marca, considerando o retalho físico e online, a nível nacional e internacional, cresceu 36,7% face a 2020 e cresceu 11% face a 2019".Notícia atualizada às 18:00.A nível internacional, destaque para os mercados de Espanha, EUA e Brasil, os que mais contribuem para as vendas de produtos da marca, "com um crescimento de 69% face a 2020 e um crescimento de 50% face a 2019 (pré-pandemia)".A empresa revela que o conjunto do negócio teve, no quarto trimestre, um crescimento de 8,2% face a igual período de 2020, "muito acima dos trimestres anteriores", considerando que é "um desempenho notável".