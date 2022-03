Vista Alegre passa de prejuízos a lucros em 2021

A Vista Alegre fechou o ano passado com um resultado líquido de 1,6 milhões de euros, que compara com perdas de 2,1 milhões de euros registadas em 2020.



Em comunicado, enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo destaca que o volume de negócios cresceu 6% no ano passado para 117 milhões de euros e que o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu 22,7 milhões de euros, traduzindo uma melhoria de 42% face a 2020.





"Apesar do severo confinamento que marcou o primeiro semestre do ano, com as lojas da marca encerradas em grande parte deste período, os resultados consolidados do ano 2021 do grupo Vista Alegre revelaram um excelente desempenho, muito acima do verificado no período homólogo", assinala.O mercado externo representou 75,1% do volume de negócios da Vista Alegre, com 87,8 milhões de euros de vendas.Espanha, Estados Unidos e Brasil sobressaem como os "maiores contribuidores internacionais para as vendas de produtos da marca", tendo registado um crescimento de 69% face a 2020 e de 50% comparativamente a 2019. A empresa realça também a "excelente performance" da Ria Stone, fábrica que produz para o Ikea, cujo volume de vendas foi 14% superior a 2020 e 10% acima de 2019.Segundo a empresa, os produtos de marca, nomeadamente nos segmentos de porcelana da Vista Alegre e de faiança da Bordallo Pinheiro foram o "catalisador para o crescimento do volume de negócios de 2021". As receitas da porcelana atingiram 42,5 milhões de euros, o que representa um aumento anual de 43%, enquanto as da faiança subiram 53% face a 2020 para 12,4 milhões."Excluindo a hotelaria, o volume de negócios gerado pela venda dos produtos de marca, considerando o retalho físico e 'online', a nível nacional e internacional, cresceu 36,7% face a 2020 e cresceu 11% face a 2019", o que, na perspetiva da empresa, "atesta de forma clara o excelente desempenho e o crescente reconhecimento" das suas marcas a nível global.Esse desempenho ficou patente num resultado operacional positivo de 9,3 milhões de euros - que supera em 281% o registado em 2020 - e nos lucros de 1,6 milhões de euros que, apesar de contrariarem as perdas sofridas em 2020 devido às restrições decorrentes da pandemia, não igualaram os níveis pré-covid. Em 2019, a Vista Alegre tinha registado lucros de 7,5 milhões.Não obstante, "o bom desempenho operacional do grupo" permitiu reduzir a dívida líquida consolidada do grupo que sofreu, no ano passado, um corte na ordem dos 7,3 milhões de euros face a 2020 diminuindo assim para 81,03 milhões de euros.Já os investimentos cifraram-se em cerca de 7,3 milhões de euros, tendo sido realizados "nomeadamente na aquisição de equipamentos no segmento da porcelana, cristal e vidro e forno, que potenciam uma maior eficiência operacional e a redução de custos", diz a empresa no comunicado dos resultados do exercício de 2021.