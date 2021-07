Volume de negócios da Vista Alegre dispara 38,4% em junho para os 12,7 milhões

O volume de negócios da Vista Alegre Atlantis disparou 38,4% em junho face aos valores registados para o mesmo mês do ano passado. A histórica fabricante de louças e cristais atingiu os 12,7 milhões de euros em vendas durante o último mês.





A faturação de junho de 2021 foi superior à de junho do ano passado em 3,5 milhões de euros, corroborando a recuperação das vendas evidenciada ao longo dos últimos três meses, depois de um primeiro trimestre 22% aquém dos valores alcançados em 2020.





Ao longo do primeiro semestre a empresa atingiu um volume de negócios de 49,6 milhões de euros, o que significa um aumento de 16,5% face ao mesmo período do ano passado.





Em termos mensais, junho foi o mês mais forte do ano até agora com um volume de negócios 38,4% superior ao do ano passado, impulsionado pelo aumento na procura de bens de grés e porcelanas.





Em comunicado, a empresa explica que "a reabertura das lojas físicas, em Portugal, teve um impacto bastante positivo na recuperação das vendas do mercado interno, mas nota de destaque adicional para o excelente dinamismo nas vendas das filiais internacionais nomeadamente Espanha, Brasil e EUA".





Também a Ria Stone, que produz para o Ikea, ultrapassou em julho os 4,1 milhões de euros produzindo sempre a 100%.