Altice reafirma interesse na Media Capital e rejeita ter data-limite de 13 de Abril para o negócio

A Altice reafirmou este sábado, 3 de Março, em comunicado à imprensa, o seu compromisso de aquisição do grupo Media Capital. E destaca que esse mesmo compromisso "faz parte integrante da sua estratégia enquanto grupo económico e empresarial".

O comunicado surge na sequência de uma notícia de hoje do Expresso, que diz que a Altice ameaça desistir da TVI por culpa da Autoridade da Concorrência e que dá o prazo de 13 de Abril para a AdC aprovar ou o negócio cai.

No passado dia 1, conforme o Negócios noticiou, a Altice confirmou que a data de 13 de Abril consta nos documentos que estão na AdC – que reflectem o acordo divulgado em Julho passado – como prazo para a conclusão do negócio.

No entanto, tal como decorre destes contratos, as cláusulas que definem datas-limites podem ser renovadas. Ao Negócios, fonte oficial da Altice disse que "a data avançada é especulativa e não é a data final para conclusão da transacção".

No comunicado de hoje, a dona da Meo reitera isso mesmo: "a data de 13 de Abril não tem implicações definitivas na conclusão do negócio, antes sendo parte de uma cláusula contratual sempre existente em qualquer negócio relevante que muito respeitamos mas ao qual não somos intransigentes".



A empresa liderada por Patrick Drahi sublinha ainda, neste mesmo comunicado, que "a Altice tem assegurado, desde o dia da assinatura do compromisso de aquisição da Média Capital, o financiamento necessário à realização desta operação, estando esse financiamento completamente garantido e disponível a ser utilizado no momento da conclusão da mesma, o que é, obviamente, do conhecimento das partes e entidades competentes no âmbito deste processo".