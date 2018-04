Prisa lucra 9,9 milhões de euros no primeiro trimestre e reduz dívida em 42,5%

O grupo espanhol, que edita, entre outros, o jornal El País, informou esta sexta-feira que as receitas recuaram 9,4%, para os 45,7 milhões de euros, nos primeiros três meses deste ano.

O resultado bruto de exploração (EBITDA) comparável (com taxas de câmbio constantes) cifrou-se em 87,6 milhões de euros, mais 3% do que um ano antes.

Os resultados de operações em descontinuação baixaram 80,5%, para 200 mil euros. A Prisa contabiliza nesta rubrica a perda contabilística resultante de ter aceitado a oferta de compra da Media Capital pela Altice, apesar da operação ainda não estar fechada.

A venda da Media Capital à Altice é alvo de uma investigação aprofundada por parte da Autoridade da Concorrência portuguesa. A empresa presidida por Manuel Polanco (na foto) manifestou recentemente esperança de que a decisão do regulador seja tomada até ao final de Junho.

Em Julho do ano passado, a Prisa anunciou ter chegado a acordo com a Altice para a venda da Media Capital, dona da TVI, por 440 milhões de euros.

A Prisa reduziu a sua dívida líquida para 818 milhões de euros, menos 42,5% do que os 1.422 milhões de euros registados no final de Dezembro. Esta queda da dívida permitiu uma redução de 1,6 milhões de euros em custos com juros face ao primeiro trimestre de 2017.