CIN fica com 11,2% da Media Capital

A CIN passou a deter 11,2% da Media Capital, tornando-se o terceiro maior acionista da dona da TVI, indicou esta terça-feira a Media Capital em comunicado enviado à CMVM.A CIN, liderada por João Serrenho, vendeu a 30 de outubro a sua quota de 50% na sociedade Zenithodissey, que tinha acordado em setembro a compra à Prisa de 16% do capital da dona da TVI, e comprou diretamente à empresa espanhola 11,2% da Media Capital.Num outro comunicado enviado à CMVM, a Media Capital informa que a Zenithodissey apenas adquiriu uma participação de 10% na Media Capital em vez dos 16% anteriormente previstos.Os sócios da Zenithodissey são a Polopique SGPS, de Luís Lopes Guimarães, com 45%, a Volume Volátil, de Filipe Barbosa Carvalho (20%), a Zafgest, de Rui Armindo da Costa Freitas (17,5%) e a Alfredo & Carlos Imobiliária, de Alfredo e Carlos Alves Pereira (17,5%).A Prisa anunciou hoje ter executado a alienação da totalidade da sua participação na Media Capital, que era detida através da subsidiária Vertix.O maior acionista da dona da TVI é agora o empresário Mário Ferreira, através da Pluris Investimentos, com 30,22%. Segue-se a Triun, de Paulo Gaspar, filho de Avelino Gaspar, presidente da Lusiaves, com 23%, e a CIN, com 11,2%.Entre os restantes investidores contam-se a Zenithodyssey, com 10%.No lote de novos acionistas contam-se os músicos Pedro Abrunhosa e Tony Carreira, a apresentadora Cristina Ferreira e vários empresários sediados em Braga.O NCG Banco tem 5,05%, sendo que o capital disperso em bolsa ('free-float') é de 0,26%.Entretanto, a CMVM decidiu que Mário Ferreira tem de lançar uma OPA sobre a Media Capital por ter existido concertação entre a sua sociedade, a Pluris Investimentos, e a Prisa. O empresário e a Prisa têm até esta semana para contestar esta decisão do regulador.Também a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) decidiu abrir um processo de contraordenação contra a Vertix/Prisa e a Pluris/Mário Fereira, envolvendo a Media Capital, dona da TVI.

A ERC justifica a decisão com o facto de existirem "fortes indícios da ocorrência de uma alteração não autorizada de domínio sobre os operadores de rádio e de televisão a operar sob licença que compõem o universo da Media Capital".





(Notícia corrigida e atualizada após informação sobre participação da CIN)