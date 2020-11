Biz Partners detém perto de 12% da Media Capital. Tensai não será acionista

A Biz Partners passou a deter uma posição de 11,9725% na Media Capital, após a compra, concretizada hoje, de 10.118.339 ações do capital social da dona de meios como a TVI e a Rádio Comercial, refere o grupo de media em comunicado à CMVM.

A aquisição foi feita junto da Vertix, detida pela espanhola Prisa – que no passado dia 4 de setembro ter acordado a venda da totalidade da sua participação de 64,47% na Media Capital a "um conjunto de investidores", por 36,85 milhões de euros.

A Prisa concretizou hoje a venda, a várias partes, de 43,27% dessa participação, sendo então que à Biz foi alineada a posição de 11,9725%.

Esta posição fica distribuída pelas sociedades que detêm a Biz Partners, com a Hiper Go a ficar com 4% da Media Capital, a IBG International Business Group Portugal com 2%, o Castro Group com 2%, a Capitais Privados SGPS com 1,97%, a Regimidia, do cantor Tony Carreira, com 1% e a Benecar com 1%.



De notar que, face ao anúncio de acordo de aquisição das ações à Prisa pela Biz Partners, a 4 de setembro, registam-se alterações nos acionistas que detêm participações na sociedade. Assim, por exemplo, a Tensai Indústria, que era o maior acionista da Biz Partners, deixou de ter qualquer posição no capital.

A seguir ao empresário Mário Ferreira (30,22%), o maior investidor na Media Capital é atualmente o grupo Triun, com uma participação de 23% após a aquisição que também hoje concretizou.



Entre os restantes investidores contam-se a CIN, com 8% através da Zenithodyssey, sociedade que o grupo de tintas detém a 50%.



No lote de novos acionistas contam-se os músicos Pedro Abrunhosa e Tony Carreira, a apresentadora Cristina Ferreira e vários empresários ligados ao imobiliário sediados em Braga.



O NCG Banco tem 5,05%, sendo que o capital disperso em bolsa ('free-float') é de 0,26%.



Entretanto, a CMVM decidiu que Mário Ferreira tem de lançar uma OPA sobre a Media Capital por ter existido concertação entre a sua sociedade, a Pluris Investimentos, e a Prisa. O empresário e a Prisa têm até esta semana para contestar esta decisão do regulador.



Também a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) decidiu abrir um processo de contraordenação contra a Vertix/Prisa e a Pluris/Mário Fereira, envolvendo a Media Capital, dona da TVI.

A ERC justifica a decisão com o facto de existirem "fortes indícios da ocorrência de uma alteração não autorizada de domínio sobre os operadores de rádio e de televisão a operar sob licença que compõem o universo da Media Capital".