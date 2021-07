Cinemas perderam quase nove milhões de receitas no primeiro semestre

Leia Também Semana de reabertura dos cinemas com quase 49 mil espectadores

Os 10 filmes mais vistos no primeiro semestre de 2021 1 VELOCIDADE FURIOSA 9

F9 JUSTIN LIN US CINEMUNDO 24-06-2021 118.224 € 696.739,90 2 THE CONJURING 3: A OBRA DO DIABO

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT MICHAEL CHAVES US NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS 03-06-2021 75.330 € 438.277,71 3 CRUELLA

CRUELLA CRAIG GILLESPIE US NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS 27-05-2021 62.978 € 351.113,45 4 NOMADLAND - SOBREVIVER NA AMÉRICA

NOMADLAND CHLOÉ ZHAO US, DE NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS 19-04-2021 55.666 € 312.669,34 5 UM LUGAR SILENCIOSO 2

A QUIET PLACE PART II JOHN KRASINSKI US NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS 27-05-2021 53.990 € 310.897,19 6 O PAI

THE FATHER FLORIAN ZELLER FR, GB NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS 06-05-2021 48.967 € 273.898,90 7 RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO

RAYA AND THE LAST DRAGON DON HALL, CARLOS LÓPEZ ESTRADA US NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS 19-04-2021 45.783 € 240.296,89 8 TOM & JERRY

TOM & JERRY TIM STORY US, GB NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS 06-05-2021 44.884 € 232.960,41 9 GODZILLA VS. KONG

GODZILLA VS. KONG ADAM WINGARD US, CA, AU, IN NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS 06-05-2021 37.320 € 219.200,83 10 PETER RABBIT: COELHO À SOLTA

PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY WILL GLUCK US, CA, AU, GB, IN BIG PICTURE 2 FILMS 20-05-2021 35.289 € 182.861,26

No primeiro semestre deste ano, as receitas brutas dos cinemas totalizaram 4,9 milhões de euros. Nos seis primeiros meses deste ano as salas estiveram fechadas em fevereiro.Mas apesar deste ano só terem estado fechadas durante um mês - em 2020 foram dois meses - o primeiro semestre foi uma razia para as salas de cinema. Que tiveram receitas, segundo dados divulgados pelo ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual, de 4,9 milhões de euros, o que compara com os 13,87 milhões de euros do primeiro semestre de 2020, uma queda de 64,7%.Maio e junho já foram, este ano, meses de recuperação. Mas não chegou. Se em janeiro as receitas tinham sido 139 mil euros, em abril já foram de 343 mil euros, para em maio ter atingido os 1,76 milhões. Em junho já se fixou nos 2,657 milhões de euros.Em janeiro e fevereiro do ano passado, antes da pandemia ter chegado a Portugal, as receitas eram superiores, mensalmente, aos 6 milhões de euros.No conjunto dos seis primeiros meses deste ano, houve um total de 881 mil espetadores nas salas nacionais, uma queda de 65,7% face aos 3,8 milhões do período homólogo de 2020.No primeiro semestre estrearam nas salas nacionais 70 filmes, contra 98 um ano antes. E foram exibidos 283.