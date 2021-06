"The Fast Saga" torna-se no maior êxito de bilheteira desde o início da pandemia

O nono e mais recente filme da saga Fast & Furious (Velocidade Furiosa em português) registou os melhores números de bilheteira desde o início da pandemia ao faturar cerca de 70 milhões de dólares no fim de semana de estreia.





O filme da Universal Studios, orçamentado em mais de 200 milhões de dólares, tem o título de "F9: The Fast Saga" e não só superou as expectativas iniciais de vendas como superou a estreia de "Star Wars: The Rise of Skywalker", que chegou aos cinemas em dezembro de 2019, tanto em Portugal como nos Estados Unidos – o que o torna no maior sucesso de bilheteira desde o início da pandemia.





O novo título superou também o fim de semana de abertura do seu predecessor, o spin-off "Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw", que arrecadou 60 milhões de dólares em 2019.





Em todo o mundo, e desde a sua estreia mundial em maio na Coreia do Sul, o filme já rendeu 405 milhões de dólares. Ao todo o franchise arrecadou já mais de 6 mil milhões em todo o mundo.





Segundo a CNN, a performance do último título protagonizado por Vin Diesel é um indicador sólido de recuperação da indústria cinematográfica depois de um ano atribulado de cancelamentos e adiamentos devido à covid-19.





O próprio "F9" foi adiado várias vezes devido à covid-19, estando a sua estreia inicialmente prevista para maio de 2020.





Ainda assim, Hollywood parece começar a dar sinais de recuperar e tem motivos para acreditar nisso com a entrada em cena do feriado americano de 4 de julho, conhecido pela forte adesão às salas de cinema, e a estreia do último filme da Marvel Studios (pertencente à Disney) – a maior marca de filmes do mundo – "Black Widow", no dia 9 do mesmo mês.