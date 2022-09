O grupo DAZN anunciou esta terça-feira um acordo para adquirir os negócios de media desportivos da Eleven a nível global. O acordo expande as capacidades da DAZN no setor do streaming desportivo em direto, alargando as geografias abrangidas e abrindo a porta a um novo fluxo de receitas nas redes sociais.





"Esta aquisição acrescenta escala ao nosso negócio. É um grande passo em frente na nossa missão de sermos a principal plataforma desportiva global", afirmou Shay Segev, CEO do DAZN, em comunicado. "Esperamos expandir estas capacidades para novos mercados, bem como alavancar as capacidades da ELEVEN na DAZN".Quando concluída, a transação - cujo valor não é conhecido - pretende impulsionar a DAZN a tornar-se o canal das principais ligas de futebol em Portugal e na Bélgica. Os negócios da Eleven irão também complementar as atuais posições em Itália, Alemanha, Áustria, Suíça e Espanha, onde a DAZN detém os direitos das ligas de futebol nacionais de primeira linha.Já com a aquisição da Team Whistle, o negócio de media da Eleven, a DAZN espera alcançar audiências mais jovens, diversificar e expandir as suas capacidades de envolvimento com os fãs e maximizar o valor da carteira dos seus direitos.A expansão dos direitos de futebol também é vista como meta da aquisição, nomeadamente ao nível das ligas femininas. O acordo introduz um crescimento de cerca de 300 milhões de dólares por ano nas receitas do grupo DAZN, segundo a empresa.

"Vemos a DAZN como o futuro das transmissões desportivas digitais e o local ideal para a Eleven. O desporto é entretenimento global e juntarmo-nos à DAZN será transformador, permitindo-nos aceder a maiores economias de escala e a uma plataforma global para a nossa talentosa equipa", refere Marc Watson, CEO do grupo Eleven.





Após a conclusão do negócio, Andrea Radrizzani, fundador da ELEVEN, vai juntar-se ao "board" da DAZN como diretor executivo e apoiará o desenvolvimento empresarial do grupo DAZN.